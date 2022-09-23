Вашингтон, 23 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Группа Red Hot Chili Peppers выпустила новый трек под названием Eddie. Об этом 23 сентября пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Red Hot Chili Peppers

По словам участников коллектива, сингл посвящён покойному автору текстов песен Эдди Ван Халену. «Иногда мы не осознаем, насколько сильно мы связаны с артистами — ровно до того дня, пока они не умрут… Эдди Ван Хален был единственным в своем роде. На следующий день после его смерти Фли пришёл на репетицию с эмоциональной басовой партией. Джон, Чад и я начали подыгрывать, и довольно скоро и без особых усилий родилась сердечная песня. Было приятно грустить и таким образом заботиться о человеке, который так много дал нам«, — высказался вокалист группы Энтони Кидис.

ИА REGNUM напоминает, что Эдди Ван Хален известен как гитарист-виртуоз, автор песен и основатель группы Van Halen. Он скончался в октябре 2020 года от рака горла.