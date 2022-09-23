Мелитополь, 23 сентября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В одном из районов города Мелитополя средствами ПВО России сбит беспилотник ВСУ, сообщает 23 сентября военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Уважаемые жители Мелитополя! В городе прозвучал взрыв. Система ПВО ВС РФ сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», — указано в сообщении пресс-службы областной ВГА.

Тип и назначение сбитого аппарата пока не выяснены.

Напомним, в данный момент в Мелитополе также проходит референдум по вопросу воссоединения Запорожской области с Россией.