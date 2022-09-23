Чебоксары, 23 сентября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах прошёл митинг-концерт в поддержку жителей Донбасса и решений президента России Владимира Путина. В нём приняли участие 5 тыс. человек, в числе которых — глава Чувашии Олег Николаев, выразивший поддержку жителям освобождённых территорий б. УССР в их желании воссоединиться с Россией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

https://cap.ru/ Глава Чувашии Олег Николаев

Глава Чувашии выразил благодарность жителям республики за поддержку решений Владимира Путина об оказании помощи народам, проживающим в Донбассе.

«Мы выражаем поддержку регионам бывшей УССР, которые приняли для себя решение быть вместе с Российской Федерацией, а также солидарность со всеми народами нашей страны и народом Донбасса, который противостоит фашизму и неонацизму, взращенному на их территории коллективным Западом», — сказал Олег Николаев.

Он также отметил, что граждане Донбасса, Херсонской и Запорожской областей активно включились в голосование на референдумах о воссоединении с Россией.

«Люди, которые восемь лет испытывали унижение, боль, страдания, сегодня приобретают будущее», — уверен руководитель республики, напомнив, что только «вместе мы будем сильнее и сможем преодолеть любые сложности».

Глава Чувашии также подчеркнул, что пока земляки защищают интересы Родины, в республике стоит задача сохранить темпы «по налаживанию жизнедеятельности». Он уверен, что если каждый на своём месте «будет вкладывать свою душу в то дело, которым занимается, тогда мы решим задачу уничтожения фашизма и развития страны».

https://cap.ru/ По данным властей, в митинге в Чебоксарах приняли участие 5 тыс. человек

https://cap.ru/ В митинге приняли участие представители различных политических партий

Глава администрации чувашской столицы Денис Спирин подтвердил, что «город Чебоксары горячо поддержал референдумы»:

«Именно во время таких событий мы понимаем, что наша сила — в великой истории, единстве и сплочённости. Об этом говорил со сцены митинга глава Чувашии Олег Николаев. И сегодня мы говорим нашим братьям: «Добро пожаловать в семью»! Мы едины и победа будет за нами!»

В митинг-концерте приняли участие представители трудовых коллективов, различных политических партий, депутаты, чиновники, студенты, общественники, ветераны и неравнодушные чебоксарцы. По данным властей, акция собрала 5 тыс. человек.