«Добро пожаловать в семью»: чебоксарцы поддержали проведение референдумов
Чебоксары, 23 сентября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах прошёл митинг-концерт в поддержку жителей Донбасса и решений президента России Владимира Путина. В нём приняли участие 5 тыс. человек, в числе которых — глава Чувашии Олег Николаев, выразивший поддержку жителям освобождённых территорий б. УССР в их желании воссоединиться с Россией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.
Глава Чувашии выразил благодарность жителям республики за поддержку решений Владимира Путина об оказании помощи народам, проживающим в Донбассе.
Он также отметил, что граждане Донбасса, Херсонской и Запорожской областей активно включились в голосование на референдумах о воссоединении с Россией.
23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о воссоединении с Россией. Голосование завершится 27 сентября.
Глава Чувашии также подчеркнул, что пока земляки защищают интересы Родины, в республике стоит задача сохранить темпы «по налаживанию жизнедеятельности». Он уверен, что если каждый на своём месте «будет вкладывать свою душу в то дело, которым занимается, тогда мы решим задачу уничтожения фашизма и развития страны».
Глава администрации чувашской столицы Денис Спирин подтвердил, что «город Чебоксары горячо поддержал референдумы»:
В митинг-концерте приняли участие представители трудовых коллективов, различных политических партий, депутаты, чиновники, студенты, общественники, ветераны и неравнодушные чебоксарцы. По данным властей, акция собрала 5 тыс. человек.