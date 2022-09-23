Вашингтон, 23 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Фильм «Мир Юрского периода: Господство» Колина Треворроу собрал $1 млрд в мировом прокате. Об этом сообщает издание Variety.

Скриншот из телеграм-канала «Кинопоиска» Постер «Мир юрского периода: Господство»

Отмечается, что в домашнем прокате лента собрала $376 млн, а её сборы за рубежом составили $624 млн. Мировая премьера фильма состоялась 23 мая 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр Бабак Анвари («Два плюс два») выступит постановщиком нового фильма линейки «Кловерфилд». Сценарий для картины напишет Джо Бартон («Гири/Хаджи»), а её продюсированием займётся Джеффри Джейкоб Абрамс («Звёздный путь»).