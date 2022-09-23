Москва, 23 сентября 2022, 21:35 — REGNUM Сервис «Авито» будет взимать плату с тех продавцов, которые пользуются «Авито доставкой». Об этом 23 сентября сообщает Shopper’s со ссылкой на сообщение для пользователей.
«Теперь, когда «Авито доставка» работает на должном уровне, мы вводим сервисный сбор», — говорится в объявлении. Сначала минимальный сервисный сбор составит два процента от стоимости заказа в случае сделки, однако потом возрастёт до пяти процентов.
ИА REGNUM напоминает, что «Авито» запустил доставку 2018 году — по её правилам, покупатель оплачивает покупку через платформу сразу, а банк резервирует деньги на время доставки. Продавец получает деньги только после того, как покупатель примет покупку.
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