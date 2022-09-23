Москва, , 21:35 — REGNUM Сервис «Авито» будет взимать плату с тех продавцов, которые пользуются «Авито доставкой». Об этом 23 сентября сообщает Shopper’s со ссылкой на сообщение для пользователей.

Логотип Avito Сайт Avito

«Теперь, когда «Авито доставка» работает на должном уровне, мы вводим сервисный сбор», — говорится в объявлении. Сначала минимальный сервисный сбор составит два процента от стоимости заказа в случае сделки, однако потом возрастёт до пяти процентов.

ИА REGNUM напоминает, что «Авито» запустил доставку 2018 году — по её правилам, покупатель оплачивает покупку через платформу сразу, а банк резервирует деньги на время доставки. Продавец получает деньги только после того, как покупатель примет покупку.

Читайте ранее в этом сюжете: На Avito начали продавать места в очереди в магазин H&M