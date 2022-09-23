Лондон, , 21:34 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник «Челси» и сборной Германии по футболу Кай Хаверц прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

Кай Хаверц Fuguito

«Увольнение Тухеля удивило меня, особенно если учесть, как мы играли последние полтора года и что мы выиграли. В настоящее время мы занимает шестое место в таблице, так что вы не можете говорить о неудачном начале сезона — и у нас много новичков, которым сначала нужно адаптироваться. Футбол очень динамичен, многое может произойти в любой момент. Наш новый тренер произвел очень хорошее впечатление, у нас отличная команда. Я думаю, что нас ждет хорошее время», — цитирует Хаверца издание Kicker.

За «Челси» Кай Хаверц выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 80 миллионов евро. Действующее соглашение немецкого полузащитника с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.