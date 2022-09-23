Ижевск, 23 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Для консультирования жителей Удмуртии по вопросам частичной мобилизации запустили горячую телефонную линию по номеру 122. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Обращения граждан принимают голосовые роботы, операторы службы 122 и оперативные дежурные военного комиссариата региона. Все консультации будут даны в соответствии с имеющейся подтвержденной информацией от Минобороны России. Самые часто задаваемые вопросы правительство России собирает и фиксирует, совместно с Министерством обороны на них готовятся ответы.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в указ «О призывной комиссии по мобилизации граждан в Удмуртской республике» от 10 марта 2022 года внесены новым документом, который регламентирует состав комиссии. Комиссию по частичной мобилизации возглавил руководитель республики Александр Бречалов, военный комиссар Удмуртии Юрий Беляев назначен зампредом комиссии.

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