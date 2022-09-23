Мюнхен, Германия, 23 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» просит 29-летнего таранного форварда сборной Англии по футболу Харри Кейна не продлевать контракта с лондонским «Тоттенхэмом» и дождаться их предложения. Об этом 23 сентября сообщает немецкое издание Bild.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

По информации источника, «Тоттенхэм» рассчитывает переподписать контракт с Кейном до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Действующее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего англичанина в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в семи турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативными передачами.