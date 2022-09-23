Исламабад, , 21:22 — REGNUM Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли встретилась с людьми, пострадавшими от наводнений в Пакистане. Об этом 23 сентября пишет Mail Online.

Анджелина Джоли Gage Skidmore

Актриса назвала происходящее в стране «тревожным звонком» для мира в связи с изменением климата. «Я никогда не видела ничего подобного. Я полностью поддерживаю вас, призывая международное сообщество делать больше… Я думаю, что это настоящий тревожный звонок для мира, предупреждающий о том, что уже происходит. Изменение климата не просто реально, и оно не просто грядет, а оно уже здесь», — высказалась Джоли.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня 2022 года в Пакистане начались наводнения, вызванные муссонными дождями. Согласно последним правительственным данным, стихия унесла жизни почти 1,6 тыс. человек.

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