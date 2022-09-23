Ижевск, 23 сентября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях в Ижевске состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Митинг-концерт в Ижевске

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин («Единая Россия») напомнил, что у России и территорий, проводящих референдумы о воссоединении, общая история.

«У нас с ними одна историческая Родина, а мы своих не бросаем. И если большинство выскажется за воссоединение, мы это решение, безусловно, поддержим», — заверил парламентарий.

Глава Совета отцов Удмуртии, замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что агрессия со стороны коллективного Запада сплотила всех.

«Наши братья, которые находятся на передовой, должны чувствовать, что их поддерживает вся Россия. Задача отцов — защитить свои семьи, детей. Дети тех областей, где сейчас идет специальная военная операция, давным-давно заслужили право считаться россиянами», — уверен он.

Для участников мероприятия выступил Государственный ордена Дружбы народов Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» имени Анатолия Васильевича Мамонтова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Удмуртии началось голосование по вопросу воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Всего на территории Удмуртии работают три избирательных участка. Также переселенцы с указанных территорий смогут выразить свою позицию вне помещений для голосования.

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