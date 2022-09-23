23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:10 — REGNUM Во время ЛГБТ-тренинга в академии ВВС США в Колорадо курсантов попросили отказаться от таких слов, как «мать» и «отец», отдавая предпочтение гендерно нейтральному языку при описании людей.

ЛГБТ. США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В некоторых семьях есть только родители-одиночки, бабушки и дедушки, приемные родители, две матери или два отца. Так что лучше использовать слова «родитель» или «опекун» вместо «мать» и «отец», — говорится в презентации тренинга.

Также предлагалось заменить слова «парень» или «девушка» словом «партнер».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Что с нами не так? Мать и отец — это основополагающие принципы. Из-за того, что нас заставляют забыть про них, наше общество теряется. Инклюзия — это принятие других, а не отрицание групп, чтобы защитить чувствительность немногих», — пишет DouglasCross.

«Разрушение семейных уз — это еще один шаг к разрушению нашего общества. Это не та страна, которую меня учили любить в детстве. Мой отец с гордостью служил во всех родах войск, за исключением морской пехоты. Если бы он был сейчас здесь, он был бы полон такой скорби о том, в каком направлении движется наша страна», — делится luvramerica.

«Теперь вы понимаете, о чём идет речь. Всё это создано для того, чтобы лишить людей единства (противостоящих политических групп, семейных уз и т.д.) и передать все аспекты жизни в руки «просветителей», — отвечает cobraracing.

«Это так плохо. Мы отвели туда в 2019 году нашего сына на экскурсию и были шокированы тем, что увидели. Девушки/курсанты разгуливали с кольцами в носу и фиолетовыми/синими/розовыми волосами, в общежитиях на дверях висели доски с неуместными записками, курсанты с похмелья в общежитиях либо еще спали, либо медленно передвигались в больших пушистых тапочках и коротких шортах. Всё было настолько противоположно тому, что ожидалось от выдающейся военной академии. Другие родители были шокированы не меньше. Нам сказали, что это потому, что академия старается не отставать от университетов. Это Лига плюща должна пытаться идти в ногу с академией», — рассказывает MAKE_IT_STOP073.

«Наш сын окончил Военно-морскую академию в 2012 году. Каждый раз, когда мы посещали академию, я оставался под большим впечатлением. Но Академия ВВС превратилась в посмешище, что очень опасна для нашей страны. Если так будет продолжаться, мы можем махать белым флагом. Наша страна утонула», — переживает Mackspops.

Академия ВВС США U.S. Air Force

«Ух ты, администрация Байдена разрушила и наши вооруженные силы. Одна особенность этой катастрофической группы заключается в том, что они разрушили больше территории США, чем кто-либо другой, и за такой невероятно короткий период времени. Должен признать, что это впечатляет, но, конечно, не в хорошем смысле», — грустит w. a. mozart.

«Как и многие цели социальные программы, инклюзия вышла далеко за пределы своей первоначальной цели и дошла до абсурда. Молодые мужчины и женщины, готовые отдать свои жизни за нашу страну, вынуждены терпеть эту нелепую политическую индоктринацию. Яркий пример провала современного академического сообщества. Удручает и то, что так называемые генералы в Вашингтоне, возглавляющие наши вооруженные силы, допускают подобное», — критикует Calcon.

«Значит, нельзя говорить «мать» или «отец»? Один из моих родителей придет на выпускной. Кто именно? Ну, я не могу сказать «мать» или «отец», так что вам придется угадать», — иронизирует pawpaw7.

«В армии очень много внимания уделяется уважению, званию, форме и знакам отличия. Я вырастил двоих детей, им сейчас 19 и 15 лет, и я думаю, что заслужил звание папы. Моя жена, без сомнения, заслужила звание матери, и к ней следует обращаться именно так. Когда мы находимся с нашими детьми, они должны обращаться к нам именно так. Похоже, им это тоже нравится», — подчеркивает dash1065.

ИА REGNUM напоминает, 25 января президент США Джозеф Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США. Некоторые граждане пришли к выводу, что решения Байдена носят скорее показательный характер и призваны банально отменить все решения, которые были приняты Трампом за время его президентского срока.