23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:41 — REGNUM Американец Лестер Мачадо ехал на своей Honda Civic по шоссе города Хайалиа в штате Флорида, когда полицейский решил остановить его. Однако 24-летний водитель попытался на большой скорости скрыться от полиции.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время погони по центру города полицейские по крайней мере один раз открыли огонь. В конце концов, машина Мачадо была вытеснена с дороги, а затем полиция выстрелила еще 120 раз в его автомобиль, убив и самого водителя.

Спустя пять лет после происшествия, которое случилось в октябре 2017 года, местное управление Хайалиа согласилось выплатить матери погибшего $500 тысяч для урегулирования иска о неправомерной смерти.

Отметим, что в последнее время в США подобные случаи становятся особенно резонансными, так как часть общества после череды смертей афроамериканцев во время задержания полицией отвернулась от правозащитных органов, обвинив их в чрезмерной жестокости и предвзятости.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Существует довольно простой способ значительно сократить число людей, застреленных во время полицейской погони. Очевидно, что нужно перестать пытаться убежать от полицейских», — пишет 321acb.

«Не согласен с вами. Вам не нужно убегать от полицейских, чтобы быть убитым ими. А то, что происходит, похоже на многочисленные случаи казни гражданских лиц полицией», — отвечает jbcjr.

«Вау. Многие читатели согласны с тем, что преступникам нужно разрешить убегать. Наденьте значок и покажите нам свое спокойствие, когда это случится с вами. Если бы он остановился, он был бы сегодня жив. Как и все остальные. Это не игра и не шутка. Не нападайте, и все будет хорошо», — объясняет SamFds.

«Полмиллиона за казнь, устроенную полицией? Мне кажется, что это мало», — уверен Orwell.

«120 патронов? Мы много раз видели подобное в прошлом. Это похоже на поведение маньяков, сходящих с ума. Не дисциплинированных, не разумных полицейских. Не лучший образ для полиции, даже если это признано законным», — осуждает RTLL.

Полиция США Hotlanta Voyeur

«Чтобы выпустить 120 патронов, им пришлось бы перезаряжаться несколько раз. Эти психически больные полицейские должны быть уволены и никогда больше не иметь разрешения на оружие», — подчеркивает otrcomm.

«Как насчет 500 тысяч долларов за пулю? В конце концов, человек мертв», — пишет Chicken Soup.

«Эти полицейские просто решили убить этого человека, хотя он никогда не представлял угрозы ни для кого из них. Их всех нужно обследовать у психиатра, потому что они ведут себя так, как будто находятся на войне, и просто стреляют, чтобы убить», — рассуждает KIKI132.

«Они просто придумывают очередное оправдание для своих казней. Америка — это полицейское государство, полное трусов с оружием», — уверен Andrew Honkers.

«Как насчет суда за убийство?» — спрашивает HerderOfCats.

Напомним, что бывший офицер полиции Миннеаполиса, признавший себя виновным в пособничестве в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала расовые протесты в США, приговорен к трем годам тюремного заключения.

Лейн был одним из четырех полицейских, участвовавших в аресте Флойда 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Коллега Лэйна Дерек Шовин задушил Флойда во время задержания, стоя коленом на его шее в течение девяти минут. Видео с места ареста спровоцировало протесты против расизма и жестокости полиции в городах США.