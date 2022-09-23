23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:25 — REGNUM Член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес заявила, что развитие иммиграции решит проблемы снижения рождаемости в США, граждане которых, по ее мнению, страдают «под бременем капитализма».

Татьяна Гиппиус. В роддоме. 1939

Представительница Демократической партии от штата Нью-Йорк возмущенно прокомментировала тот факт, что в Штатах падает рождаемость среди молодежи.

«У многих стран есть проблемы из-за того, что молодые люди, страдая от бремени капитализма и живя в обществе, которое всё больше концентрирует богатство среди богатых, не рожают детей. И нам действительно нужны иммигранты, чтобы помочь сбалансировать ситуацию», — сказала Окасио-Кортес.

Напомним, что согласно данным бюро переписи населения, рождаемость в США остается «в целом стабильной», хотя ежегодное число рождений сократилось примерно до 3,7 миллиона в 2019 году, по сравнению с 4,1 миллиона в 1990 году. На этом фоне количество иммигрантов, составляющих процент от населения США, растет с 1970 года.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Каждый раз, когда вы думаете: «Она просто не может сказать или сделать что-то более глупое», она доказывает, что вы ошибаетесь», — пишет romanmoroni.

«Я думаю, что ее аргументация снижения рождаемости абсурдна. Но даже если предположить, что она права, и в этом виноват капитализм, как иммиграция может быть ответом? Если будет больше людей, которые не говорят на нашем языке, не придерживаются наших обычаев и получают вознаграждение за проникновение в нашу страну, это будет хорошо?» — задает риторический вопрос ultramaga123.

«Нет, АОК, они не заводят детей, потому что вы ранее призывали людей не заводить детей в качестве способа борьбы с изменением климата», — напоминает 676.

Александрия Окасио-Кортес Senate Democrats

«Антиутопия, в которую превратились США — ужасное место для воспитания детей. Спасибо прогрессистам!» — восклицает horribledeplorable684.

«Эй, АОК, мои трое детей не хотят иметь детей из-за беспорядка, который либералы устроили в нашей стране. Так что вы снова ошибаетесь. Все они считают, что наша страна идет в неправильном направлении под влиянием либеральной программы. Кто хочет растить семью в беззаконной стране?» — недоумевает malbino249.

«Левые запутали молодежь!!! Трансы/геи и еще кучу других новый видов. Они не могут размножаться», — подчеркивает Jerden66.

«Да, прибытие в страну иностранцев, которые будут постоянно поддерживаться трудолюбивыми гражданами и эксплуатироваться бизнес-интересами для подавления заработной платы и предотвращения инновационных инвестиций — это, несомненно, облегчит возможность иметь семьи…» — иронизирует cniht1.

«Проблема в том, что большинство представителей молодого поколения получили свою первую работу только в 25 лет. Они на 10 лет менее зрелые, чем предыдущие поколения», — уверен gop4equality2022.

«АОК является доказательством того, что демократы не хотят делать то, что лучше для страны и для экономики. Она хочет, чтобы американские компании не могли конкурировать с иностранными компаниями. Без использования ископаемого топлива у нас нет экономики. Профсоюзные компании производят продукцию, которая стоит больше денег. С учетом инфляции, повышения налогов и цен на топливо продукция стоит еще дороже. Это увеличивает спрос на доступные товары из зарубежных стран», — убежден TheBrewmeister.

«Я так рад, что АОК получила выгоду от капитализма как раз вовремя, чтобы попытаться лишить этой выгоды всех остальных», — пишет CongressNeedsTermLimits.