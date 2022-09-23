Москва,
23 сентября 2022, 21:08 — REGNUM Сергей Лавров дал Владимиру Зеленскому справедливую характеристику, но важно, какие практические выводы из этого следуют, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 сентября.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России заявил, что
Зеленский находится во главе киевского режима, поскольку этого хотят его западные хозяева, которые относятся к нему по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».
«Зеленский, конечно, американский сукин сын — это с моей стороны не ругательство, а отнесение его к определённой политической категории. Я имею в виду тех политиков, которые, пресмыкаясь перед США, готовы идти и идут на любые преступления как против своего народа, так и тех стран и народов, на которые укажет Вашингтон.
Мнение Лаврова о Зеленском, однако, менее важно, чем выводы и вопросы в связи с определением, данным им Зеленскому. Мой вопрос: будет ли Владимир Владимирович Путин вести переговоры с американским сукиным сыном?« — отметил Михаил Демурин.