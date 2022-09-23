Татьяна Стоянович, 23 сентября 2022, 22:25 — REGNUM Пока сербские СМИ, подконтрольные западным корпорациям, которые ими владеют, уже два дня упорно вещают о том, как «отчаянные русские последними самолетами через Белград убегают на Запад от мобилизации», большинство сербского населения с тревогой и сочувствием наблюдает за ходом российской специальной операции на территории б. УССР. С большим вниманием сербские политологи и общественные деятели следили за речью президента России Владимира Путина 21 сентября, во время которой было объявлено о проведении частичной мобилизации. Сербские эксперты в интервью ИА REGNUM рассказывают, как они видят причины для такого решения.
Все меры, которые в своем обращении к гражданам России изложил президент Владимир Путин, ожидаемые, так как уже давно понятно, что Запад желает не политического решения конфликта на территории б. УССР, а военного поражения России, полагает директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
«Россия имеет право защищать свои государственные и национальные интересы, как и любое другое государство, но проблема в том, что Запад не признает за Россией этого права. По моему мнению, это главная причина того, что ситуация в Европе сейчас обострилась до предела. Несколько десятилетий Россия пыталась установить с Западом сотрудничество на основе взаимоуважения, но Запад никогда не проявлял этого уважения. Запад игнорирует потребности России и даже ее право существования как государства. Доказательство этому — план «деколонизации», вернее, развала России, который недавно стал достоянием мировой прессы. Запад уже и не скрывает, что его реальная цель — уничтожить Россию и взять под контроль ее ресурсы», — полагает эксперт.
По мнению Трифкович, на территории б. УССР с Россией воюет всё НАТО, и сербам это очень просто понять, учитывая их собственный опыт, приобретенный во время югославского конфликта, который в некотором смысле был увертюрой к тому, что происходит вокруг России.
«Во время югославского конфликта проверялись многие приемы ведения современной войны, которые мы сегодня видим на территории [б. УССР]. Речь идет об одном и том же сценарии развала большой страны и формировании множества небольших государств с ограниченным суверенитетом, которые Запад может легко контролировать и чьи ресурсы он может использовать по собственному усмотрению. Мы можем подтвердить, что в Сербии, которая оказалась одним из таких государств, до сих пор полностью игнорируются национальные и государственные интересы», — отметила Трифкович.
Эксперт считает, что конфликт на территории б. УССР будет только усиливаться, так как Запад не желает вести переговоры с Россией, о чём президент Путин и рассказал в своей речи от 21 сентября. Он упомянул, что в тот момент, когда в ходе переговоров были достигнуты определенные договорённости с киевским режимом, Запад оказал давление на Киев, и тот отказался от мирного решения, напомнила Трифкович.
Анализируя предпринятые со стороны российских властей меры, сербский эксперт отметила несколько важных моментов.
Комментируя отрицательную реакцию Запада на слова Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все средства, которыми она располагает, для защиты своего суверенитета, Трифкович заявила, что западные СМИ и политики пытаются обвинить Россию в том, что они делают сами, и что это излюбленный их прием.
«В момент, когда Европе угрожает ядерная катастрофа из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, Запад обвиняет Россию в том, что она призывает к ядерной войне, хотя Москва всего лишь предупреждает, что у нее есть легитимное право использовать все свои возможности для защиты, включая ядерное оружие», — подчеркнула Драгана Трифкович.
По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, очевидно, что Запад вызвал такую эскалацию конфликта на территории б. УССР, что уже можно говорить о том, что Россия ведет Отечественную войну.
«Это то, от чего ранее предостерегал Генри Кисинджер во время экономического форума в Давосе. Он тогда призвал Запад не превращать конфликт в [б. УССР] в войну за выживание России. Запад всё сделал с точностью наоборот, и Россия теперь показала, что она не шутит. Примечательно, что недавно Владимир Путин отказался вести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Было бы странно, если бы Путин горел желанием поговорить с Макроном после того, как снаряды, выпущены из французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь», убивали мирных жителей в Донецке», — рассказал Гайич.
По словам политолога, Запад так сильно поднял градус конфликта, что это спровоцировало Россию, которая всё время отвечает на вызовы вместо того, чтобы действовать первой.
«Так, воссоединение Крыма с Россией произошло после государственного переворота в 2014 году в Киеве. Специальная военная операция началась после восьми лет безрезультатных ожиданий того, что режим в Киеве выполнит Минские соглашения, которые с самого начала ущемляли интересы русских. Очевидно, что Запад готовил на территории [б. УССР] повторение хорватской операции «Буря», в результате которой была проведена этническая чистка сербского населения Хорватии», — заявил Гайич.
Политолог считает, что между войной на территории бывшей Югославии в 1990-е годы прошлого столетия и событиями на территории б. УССР существует очевидная параллель. Он напомнил слова Владимира Путина, что режим в Киеве сначала хотел достичь мирного соглашения, но Запад этому воспрепятствовал.