Бишкек, , 21:01 — REGNUM Сейчас самая главная цель для всех граждан Киргизии заключается в укреплении государства. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на заседании правительственной комиссии, посвящённом возвращению беженцев из зоны вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном на места постоянного проживания.

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«Хотел бы обратить внимание, что сейчас не время для пустой критики и саморекламы. Сейчас необходима консолидация государства и народа, не зря в народе говорят: «Оздон чыккан жат жаман» («Плох чужак из своих»)», — сказал он.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что некоторые граждане допускают провокационные высказывания и пытаются внести рознь и подорвать доверие к работе органов власти.

«В режиме чрезвычайной ситуации личности, допускающие необоснованные публичные высказывания, имея преднамеренную цель в виде подрыва народного единства, доверия населения и искажения сути действий госорганов, будут нести усиленную ответственность перед законом», — подчеркнул заместитель главы правительства.

ИА REGNUM напоминает, что по информации Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии, что из зоны вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе были вынуждены эвакуироваться около 137 тысяч мирных граждан, проживающих в Баткенской области.

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