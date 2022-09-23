Лейпциг, Германия, 23 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Национальная сборная Германии в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Венгрии. Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Лейпциг».

Granada Тимо Вернер

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Стартовые составы команд:

Германия: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Дэвид Раум, Никлас Зюле, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Лерой Сане, Тимо Вернер.

Венгрия: Петер Гулачи, Адам Ланг, Аттила Салаи, Аттила Фиола, Вилли Орбан, Милош Керкез, Адам Надь, Доминик Шобослаи, Андраш Шафер, Даниэль Газдаг, Адам Салаи.