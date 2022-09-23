Тюмень, 23 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. На Ямале на базе центра телефонного обслуживания вызовов МФЦ организовано консультирование северян по частичной мобилизации — начала работать горячая линия 122. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

В пятницу, 23 сентября в контакт-центр поступило около 400 вопросов. Жителей Ямала в основном интересует какие категории граждан подлежат призыву, какие действия необходимо предпринять вахтовикам, находящимся на месторождениях, будут ли сохранены рабочие места, что необходимо взять с собой на сборы, куда обращаться, чтобы стать добровольцем.

Звонки принимаются с городских и мобильных телефонов. Режим работы контакт-центра: без выходных, с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, горячая линия 122 открыта в России по вопросам частичной мобилизации с 22 сентября.