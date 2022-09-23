Симферополь, 23 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продлён в Республике Крым до 20:00 8 октября, сообщил в телеграм-канале 23 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий (жёлтый) уровень террористической опасности», — уточнил Аксёнов.

Жёлтый уровень террористической опасности введён на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на ряде объектов инфраструктуры региона.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности в северных районах Крыма объявлен с 11 апреля.