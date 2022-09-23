Луганск, , 20:58 — REGNUM Явка избирателей за первый день проведения референдума о воссоединении с Россией в Луганской Народной Республике (ЛНР) составила 21,97%. Об этом вечером 23 сентября сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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Она уточнила, что это данные на 20:00 мск. Проголосовали 298 900 жителей ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вопросу воссоединения с Россией. Голосование будет проходить до 27 сентября.

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