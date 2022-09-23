София, 23 сентября 2022, 21:05 — REGNUM Антироссийские санкции в нынешней обстановке могут сделать проблемы ЕС ещё более острыми, сообщил 23 сентября журналистам болгарский президент Румен Радев.
По итогам встречи, посвящённой ситуации на территории б. УССР, с членами технического правительства и главами болгарских спецслужб, президент республики сказал, что «эскалация» увеличивает риски не только для Европы, но и для «всего мира».
Заявив, что София поддерживает санкционный режим Брюсселя в отношении России, Радев предположил, что «развитие конфликта может затронуть не только поставки газа, но и доставку нефти, производство топлива, работу крупных электростанций, морскую транспортировку».
Он указал на специфику ситуации в Болгарии, где 2 октября пройдут досрочные выборы в парламент. Для республики важно, чтобы и парламент, и правительство были такими, чтобы смогли в сложившейся ситуации способствовать устойчивости страны.
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