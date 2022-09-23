София, 23 сентября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Антироссийские санкции в нынешней обстановке могут сделать проблемы ЕС ещё более острыми, сообщил 23 сентября журналистам болгарский президент Румен Радев.

Администрация президента Республики Болгарии Румен Радев

По итогам встречи, посвящённой ситуации на территории б. УССР, с членами технического правительства и главами болгарских спецслужб, президент республики сказал, что «эскалация» увеличивает риски не только для Европы, но и для «всего мира».

Заявив, что София поддерживает санкционный режим Брюсселя в отношении России, Радев предположил, что «развитие конфликта может затронуть не только поставки газа, но и доставку нефти, производство топлива, работу крупных электростанций, морскую транспортировку».

Румен Радев «Всё это означает углубление экономического и социального кризиса».

Он указал на специфику ситуации в Болгарии, где 2 октября пройдут досрочные выборы в парламент. Для республики важно, чтобы и парламент, и правительство были такими, чтобы смогли в сложившейся ситуации способствовать устойчивости страны.