Тбилиси, , 20:54 — REGNUM 23 сентября в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» сборная Грузии по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА одержала уверенную победу над сборной Северной Македонии. Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Первый мяч на 35-й минуте встречи в свои ворота забил нападающий «Абердина» Боян Миовски — 0:1. На экваторе второй половины Хвича Кварацхелия удвоил преимущество хозяев после передачи Буду Зивзивадзе — 2:0.

Составы команд:

Грузия: Мамардашвили, Хочолава (Лочошвили, 72’), Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Абурджания (Мамучашвили 86’), Квеквескири, Цитаишвили (Азаров, 72’), Кварацхелия, Давиташвили (Меквабишвили, 78’), Зивзивадзе (Микотадзе, 78’).

Северная Македония: Димитриевский, Зайков, Муслиу, Алиоски, Велковски (Серафимов, 72’), Ашковски (Тодорски, 68’), Эльмас, Барди (Элизи, 84’), Спировски (Трайковски, 68’), Ристовски (Атанасов, 73’), Миовски.

Сборная Грузии, одержав четвертую победу в группе и набрав 13 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице. Северная Македония с семью очками осталась на второй строчке.