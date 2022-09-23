Москва, 23 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Курс рубля завершил торги в пятницу, 23 сентября, ростом по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 57,92 рубля, что на 92 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день упал на 1 рубль 32 копейки и к закрытию составил 56,30 рубля.

В целом по итогам рабочей недели курс доллара на Московской бирже упал на 2 рубля 36 копеек, курс евро — на 3 рубля 51 копейку.