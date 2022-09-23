Нижний Новгород, 23 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы прокомментировали появившуюся в СМИ публикацию о якобы задержании школьницы из Нижегородской области за публикацию в соцсети фотографии, на которой она нарисовала себе «усы как у Гитлера».

Tacinskaya.ru МВД

В региональном управлении МВД сообщили, что по данному факту была проведена проверка. По её итогам полицейские пришли к выводу, что действия восьмиклассницы, пародировавшей лидера нацистов, не нарушают законодательство.

«Несовершеннолетняя жительница Сормовского района характеризуется положительно по месту жительства и учебы», — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Полицейское управление напомнило представителям средств массовой информации о необходимости тщательно проверять сведения, полученные от участников событий и из других источников, чтобы не допускать распространения недостоверной и некорректной информации.