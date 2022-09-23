Милан, Италия, 23 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. 23 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» национальная сборная Италии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севильи и Анхель Невадо Родригес.

Стартовые составы команд:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Рафаэл Толои, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Федерико Димарко, Никола Барелла, Жоржиньо, Брайан Кристанте, Джанлука Скамакка, Джакомо Распадори.

Англия: Ник Поуп, Кайл Уокер, Рис Джеймс, Эрик Дайер, Харри Магуайр, Деклан Райс, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.