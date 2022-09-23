Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В США перекрасят знаменитый памятный знак «Голливуд», расположенный на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, в преддверии 100-летнего юбилея, сообщает 23 сентября Reuters.

Голливуд

В последний раз многим знакомый знак из девяти букв красили 10 лет назад. Отмечается, что подобные объекты нуждаются в реставрации примерно каждое десятилетие.

В этот раз для покраски будет использовано примерно 1510 литров краски, а также специальная грунтовка, защищающая буквы от ржавчины.

Напомним, что первая вывеска с надписью «Голливуд» была установлена в 1923 году, согласно данным торговой палаты Голливуда.