София, , 20:52 — REGNUM В случае введения в стране военного положения Болгария готова мобилизовать в ряды своих вооруженных сил 45 тысяч военнообязанных граждан. Об этом 23 сентября со ссылкой на заявление действующего министра обороны Болгарии Димитра Стоянова сообщает софийская газета «Факты».

Армия Болгарии

По словам Стоянова, официальная София располагает всеми необходимыми механизмами и ресурсами для оперативного пополнения состава болгарских вооруженных сил. «В случае войны частичной мобилизации подлежат мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет», — сказал Стоянов.

При этом болгарский чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день предпосылок для объявления режима чрезвычайной ситуации в Болгарии нет.

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