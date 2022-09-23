Нижний Новгород, , 20:50 — REGNUM Жители Нижегородской области, которых призовут на службу в армию в рамках частичной мобилизации, будут получать зарплату в размере от 184 000 до 300 000 рублей в месяц. Об этом в своем телеграм-канале пишет председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, мобилизованным нижегородцам обещают платить такие же зарплаты, как и военнослужащим-контрактникам.

Так, рядовые, сержанты и прапорщики могут рассчитывать на ежемесячное получение от 184 000 до 224 900 рублей — это основное денежное довольствие и два оклада по должности, плюс суточные.

Младшему офицерскому составу полагается несколько большая зарплата — от 238 300 до 248 600 рублей в месяц. А самое высокое вознаграждение получат старшие офицеры — им причитается от 255 700 до 278 800 рублей.

Также спикер нижегородского парламента упомянул дополнительные выплаты активным участникам боевых действий. Так, за 15 дней боёв мобилизованные граждане будут получать дополнительные 120 000 рублей.