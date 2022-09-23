Новосибирск, 23 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя новосибирского Законодательного собрания Андрей Панфёров подал рапорт об участии в спецоперации. Об этом 23 сентября сообщил сам Панфёров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Да, я изъявил желание вступить в ряды Вооружённых сил России, чтобы защищать интересы нашей страны, — сказал он сайту «Континент Сибирь». — Вопрос о создании добровольческих отрядов от каждого региона, в том числе от Новосибирской области, где я также был готов служить, я поднял ещё 19 февраля 2022 года. Но сейчас, когда уже фактически идёт мобилизация, это вопрос не слов, а поступков».

Он заявил, что если его не возьмут в рамках частичной мобилизации, то он вступит в отряд добровольцев. При этом Панфёров подчеркнул, что никаких преференций и особых условий для себя не требует и готов пойти в любое подразделение.

Отметим, что Андрей Панфёров — подполковник ГРУ в отставке.