Нижний Новгород, 23 сентября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Трое жителей Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

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Отмечается, что двое из них работали в телекоммуникационной компании.

По версии следствия, они вступили в сговор и изменили в личных карточках 55 клиентов мобильной сети тарифные планы, получив за это в качестве «неофициального вознаграждения» около 500 тысяч рублей.

При этом обвиняемые незаконно подключили на номера этих абонентов тарифы, предназначенные для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество. Также суд наложил на их имущество арест на сумму 134,5 тысячи рублей.