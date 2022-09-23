Челябинск, , 20:45 — REGNUM В Челябинске выставили на торги долгострой, расположенный на Свердловском проспекте. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Аукцион QuinceMedia

Объект был изъят у прежнего владельца в мае решением Арбитражного суда. Степень его готовности составляет 15%. Начальная цена аукциона определена в 20.616.450 рублей. Деньги будут направлены предыдущему владельцу.

Организатором аукциона является городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. Подать заявку на участие возможно с 24 сентября по 3 ноября. Торги запланированы на 8 ноября. Новому собственнику предстоит завершить строительство в течение трёх лет.