Бишкек, , 20:44 — REGNUM Россия безвозмездно передаст Киргизии один вертолет и несколько пожарных машин. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, комментируя встречу с президентом Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде, передаёт «Кабар».

По его словам, спецтехнику для Министерства чрезвычайных ситуаций отправят в республику в ближайшее время.

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Также глава государства отметил, что за последние годы ни одна международная организация или иностранное государство не дарили спасательному ведомству специальную технику.

«Техника, полученная недавно МЧС Киргизии, куплена полностью на бюджетные средства», — подытожил Жапаров.

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