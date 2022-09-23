Москва, 23 сентября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. США делали и продолжают делать всё для прямого военного столкновения с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Уже закончился период сотрясания оружия друг перед другом и демонстрации тех или иных красных линий, как это было в декабре 2021 года и январе 2022 года. В отношениях России и США наступил действительно очень сложный этап. И Россия не хочет прямого военного столкновения с США, хотя американцы делают всё для этого. Если американские войска в любом статусе появятся на территории бывш. УССР, то это будет полномасштабное столкновение двух стран», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, отношения России и США сократились почти до нуля. При этом открытое противостояние с США и НАТО, которое может перерасти в прямое военное столкновение, не в интересах России.