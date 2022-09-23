Москва, 23 сентября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оторвался от реальности и лишился объективности, заявила 23 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Такими словами она оценила заявления Борреля по поводу проходящих в Донбассе и в освобождённых областях бывшей УССР референдумов.

«Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности», — указано в заявлении Захаровой.

Она напомнила, что Боррель регулярно выступает с обвинения в адрес России, но при этом игнорирует «тоталитарное государство нацистского толка», образовавшееся на территории бывшей УССР.

«Референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых от нацистов Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вопросу воссоединения с Россией.