Москва, , 20:36 — REGNUM Известная актриса Яна Чурикова может занять должность ведущей в новом сезоне телешоу «Голос. Дети». Об этом 23 сентября сообщила журналистка Алёна Жигалова в личном телеграм-канале.

Яна Чурикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как призналась Жигалова, в настоящий момент актриса работает на съёмочной площадке телепроекта в качестве ведущей, о чём свидетельствуют различные фотографии в Сети. В то же время руководство Первого канала пока что никак не комментировало данную информацию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певица МакSим (Марина Абросимова) станет одним из наставников в телешоу «Голос. Дети». Вместе с МакSим в наставниках будут рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Егор Крид (Егор Булаткин).

Читайте ранее в этом сюжете: «Улицы» — Bato и Boulevard Depo выпустили первый совместный трек