Вашингтон, 23 сентября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Республиканская партия США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс представила политическую программу, предлагающую решение целого ряда приоритетных задач — начиная с борьбы с инфляцией и преступностью и заканчивая проведением честных выборов, сообщает 23 сентября Reuters.

Конгресс США

Республиканцы надеются, что новая программа под названием «Обязательства перед Америкой» даст им преимущество перед демократами на промежуточных выборах 8 ноября. В рамках нового плана партия экс-президента США Дональда Трампа обещает решить проблемы, в которых она обвиняет действующего президента Джо Байдена и демократов в целом.

Большая часть программы сосредоточена на ограничении расточительных расходов правительства, поддержке армии, предоставлении родителям права отвечать за образование своих детей, а также защите женского спорта от участия трансгендеров.

Республиканцы также планируют решить проблемы с преступностью за счет привлечения 200 тысяч полицейских и увеличения финансирования полиции.

Помимо этого республиканцы обещают провести множество расследований в отношении роста количества смертей от передозировок наркотиками, цензуры в социальных сетях, вывода войск США из Афганистана, политизации министерства юстиции и миграционного кризиса.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что промежуточные выборы изменят ситуацию и приведут к сдвигу в политике США. Помпео подчеркнул, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. И по его мнению, победят многие республиканцы.