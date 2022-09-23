Тюмень, 23 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Pixabay.com Младенец

В Тюмени младенец из-за ожога во время медицинской процедуры потерял кончик носа. Об этом инциденте сообщили на одно из федеральных телеканалов.

Проверкой данного инцидента занимались органы полиции.

«По инициативе следственного управления СК России по Тюменской области для организации дальнейшей проверки материалы были переданы в производство региональных следственных органов СК России», — сообщает ведомство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени прокуратура заинтересовалась падением ребёнка с горки.