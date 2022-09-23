Ординский муниципальный округ, , 20:29 — REGNUM В Пермском крае житель Башкирии отдан под суд перед судом предстанет житель отдан под суд за причинение тяжкого вреда в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что проживающий в Нефтекамске гражданин в феврале управлял автомобилем «Тойота Камри». На территории Ординского района он выехал на встречную полосу и там столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии двоим взрослым и ребёнку были причинены тяжёлые травмы.

Уголовное дело рассмотрит Ординский районный суд Прикамья. Гражданину грозит два года колонии.