Приютненский район, Калмыкия, 23 сентября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Бывший глава Приютненского района Калмыкии признан виновным в земельной афере. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 23 сентября.

Земельный участок

Следствием и судом установлено, что своим должностные полномочия в корыстных целях чиновник использовал с января по сентябрь 2016 года. Мужчина поручил без проведения аукциона заключить со своей супругой — главой фермерского хозяйства, договоры аренды на четыре муниципальных земельных участка сроком на 49 лет. Кроме того, не было получено заключение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Таким образом, чиновник лишил других людей возможности участвовать в аукционе по предоставлению в аренду участков и сдал их в субаренду для получения дохода.

Свою вину глава Приютненского района признал, в содеянном раскаялся.

Мужчине назначен штраф и двухлетнее ограничение на работу во властных структурах.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.