Сыктывкар, , 20:25 — REGNUM Жителям Коми снова рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Соответствующее изменение в антиковидный указ подписал глава республики, сообщает пресс-служба правительства Коми.

Масочный режим в кафе Полина Серова © ИА REGNUM

«С 26 сентября 2022 года гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — маски и иные подобные средства, дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине возобновил работу моногоспиталь для лечения ковид-пациентов.