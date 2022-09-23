Москва, , 20:21 — REGNUM Банк России в четверг, 22 сентября, зафиксировал максимальный с марта рост объёма наличных денег в обращении. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Проверка подлинности денежных купюр Марина Соколовская

Согласно опубликованным данным, за один день объём наличных в обращении вне Банка России вырос на 132,1 млрд рублей. Для сравнения, днём ранее, 21 сентября, объём наличных в обращении увеличился всего на 14,2 млрд рублей.

Зафиксированный скачок показателя стал максимальным с 4 марта 2022 года, когда объём наличных в обращении вырос на 151,5 млрд рублей.

Напомним, рекордный за всю историю дневной рост показателя в 1,4 трлн рублей был зафиксирован 25 февраля 2022 года.