Грозный, , 20:23 — REGNUM Трусами, предателями и людьми второго сорта назвал уклонистов глава Чечни Рамзан Кадыров 23 сентября в своём телеграм-канале.

Трус Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР

Обращаясь к уклонистам, Кадыров отметил, что разные оправдания сейчас, когда в России объявлена мобилизация, неуместны и несостоятельны.

«Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие, — заявил Кадыров. — Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта».

Глава Чечни отметил, что не только гражданину нужна страна, но и стране нужны её граждане.

Пользуясь защитой государства, предъявляя свои права, уклонист, получая повестку, оказывается вовсе не благодарным государству гражданином, а обычным трусом, рабом «своей заячьей души». Уклонист бросает своих родственников, друзей, знакомых, дом, город.

«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист, — заявил Кадыров. — Ты даже трусость свою боишься признать».

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