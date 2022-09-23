Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Российские рэперы Bato и Boulevard Depo (Артём Кулик) представили совместную композицию под названием «Улицы». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 23 сентября.

Цитата из интервью для издания «Правила жизни» Boulevard Depo

В сингле авторы затрагивают тему криминальной жизни на улицах, параллельно высказываясь о собственном благополучии. Стоит отметить, что трек «Улицы» стал первым сотрудничеством Bato и Boulevard Depo.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Boulevard Depo выпустил видео под названием «AYОЙ». В клипе музыкант прогуливается по районам Санкт-Петербурга, рассказывая о собственной независимости.