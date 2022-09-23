Челябинск, , 20:19 — REGNUM В Челябинске под суд отданы восемь местных жителей, обвиняемых в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Обвинительное заключение утверждено. В зависимости от роли и степени участия граждан обвиняют в хулиганстве, умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Следователи считают, что 6 марта ещё 2021 года у автовокзала «Северные ворота» группа напала на троих граждан, причинила вред их здоровью и повредила автомобиль «Фольксваген Поло». А 19 февраля 2020 года один из участников группировки и неустановленные в ходе предварительного следствия граждане похитили из жилого дома имущество на сумму более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд Курчатовского района Челябинска, добавили в прокуратуре.