Лондон, 23 сентября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. 21-летний фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком года в Англии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба национальной сборной Англии в официальном Twitter-аккаунте.

ФК «Арсенал»

Ранее Сака также вошел в список номинантов на звание лучшего молодого игрока мира. Также болельщики «Арсенала» выбрали англичанина лучшим игроком «канониров» в прошлом сезоне.

В текущем сезоне на счету Букайо Сака 5 (1+4) очков по системе гол+пас в семи турах Английской Премьер-лиги 2022/23. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Действующее соглашение Сака с «Арсеналом» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 70 миллионов евро.