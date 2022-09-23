Москва, , 20:17 — REGNUM В пятницу, 23 сентября, на площадке офиса VK в Москве стартовал шестой окружной хакатон конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Заявки на участие в хакатоне подали 697 человек. Командам предстоит решить три кейса на основе методов искусственного интеллекта. Кейсодержателями хакатона выступают Центральный банк РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, технологическая компания VK.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», рассказал о ключевых целях организации хакатонов: «Мы проводим такие соревнования для того, чтобы популяризировать направление искусственного интеллекта. На этот хакатон уже зарегистрировались 700 человек, и я уверен, что ещё больше людей будут следить за его проведением. Вторая цель, почему мы делаем все наши проекты, — чтобы у каждого участника была возможность самореализоваться: мы с радостью помогаем нашим конкурсантам расти как социально, так и в карьере. Среди участников хакатона есть те, кто уже давно и глубоко вовлечён в сферу искусственного интеллекта, а есть и те, кто только начинает свой профессиональный путь. Так, в команде «Цикличность действий» принимает участие самый молодой конкурсант хакатона — Тимур Ващенко, которому в августе этого года исполнилось 15 лет. Уже не в первый раз на наши хакатоны приходят команды, состоящие из друзей, коллег, а часто приходят даже семьями. Например, в этом хакатоне участвует команда «Лаборатория», где два брата-близнеца Валерий и Георгий Смирновы будут бороться за главные призы соревнования по искусственному интеллекту. Желаю ребятам удачи. Также в хакатоне принимает участие команда Take Five, где любовь к хакатонам и искусственному интеллекту передается по наследству, — в составе команды есть отец и дочь — Александр и Олеся Богдановы. Здорово, когда родители поощряют и поддерживают интересы детей, а также вдохновляют их на выбор важных и перспективных профессий.

Третья цель — это решение интересных кейсов. Я хочу сказать большое спасибо постановщикам задач: Банку России, Минприроды, VK. Кстати, VK отдельно спасибо за поддержку проектов платформы «Россия — страна возможностей», у нас очень много совместных мероприятий и проектов.

Есть ещё одна четвёртая цель, которая сегодня особенно актуальна. Нам с вами, представителями ИТ-сферы, необходимо продемонстрировать важность вашей работы. Айтишники нужны стране для решения любых задач: их таланты, знания, способности и умения. Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к проведению хакатона: Минэкономразвития России, РАЭК, всех экспертов, партнёров, трекеров и, конечно, вас, дорогие участники. Спасибо, что находите время, силы и возможности, чтобы проявить себя».

По итогам хакатона девять команд-победителей разделят между собой призовой фонд в 1 размере 800 000 рублей. Победителей хакатона определят и наградят 25 сентября.

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, отметил: «Рост интереса к искусственному интеллекту наблюдается уже повсеместно. Так, объём рынка искусственного интеллекта в России в 2021 году составил около 550 миллиардов рублей и относительно 2020 года рынок вырос на 28%. Здорово, что такое большое количество участников собрались здесь, ведь ничто не может заменить атмосферу офлайна, когда есть возможность пообщаться с командами вживую, почувствовать дух здоровой конкуренции и быть с вами на одной волне. Всё это помогает нам формировать и расширять сообщество специалистов по искусственному интеллекту и с каждым шагом всё ближе узнавать его участников и знакомиться с миром ИИ. Помимо расширения профессионального сообщества у проекта есть ещё одна важная цель — это популяризация технологий искусственного интеллекта. Участники решают серьёзные задачи целых регионов и представителей бизнеса, которые требуют уверенных навыков в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта».

В рамках кейса от Центрального банка Российской Федерации командам предстоит разработать модель, которая в режиме квази-реального времени сможет формировать прогноз инфляции в текущем месяце. Такой прогноз будет опираться на открытые микроданные о ценах, собранных посредством веб-скрейпинга с сайтов интернет-магазинов. Использование ежедневной информации об онлайн-ценах позволит более точно и оперативно прогнозировать месячный показатель инфляции.

«С развитием цифровых услуг стремительно растет и объем микроданных об экономической активности. Многие из них могут служить основой для опережающих индикаторов, которые удачно дополняют официальную статистику. Для исследователей большие данные открывают широкие возможности. Модели на основе методов искусственного интеллекта позволяют обнаружить новые закономерности и затем наблюдать за ними практически в режиме «реального времени». В этом ― их преимущество перед официальными статистическими данными, которые рассчитываются и выходят с задержкой во времени. Именно такая ― интересная и очень современная задача стоит перед участниками хакатона ― научиться прогнозировать инфляцию на основе большого объема данных об онлайн-ценах. Желаю вдохновения в этой работе, нестандартных идей и ярких решений», ― отметил Александр Морозов , директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

В задаче от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации участникам хакатона предстоит на основе представленных данных аэрофотосъемки, сформированных датасетов и материалов из открытых источников обучить нейросеть поиску белых медведей, а также сформировать интерфейс загрузки данных и представления результатов распознавания с учетом требования по автономности решения (без использования интернета).

« Участие Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соревнованиях по искусственному интеллекту уже стало доброй традицией. Сегодняшний кейс позволит участникам стать ближе к нашим самым северным особо охраняемым природным территориям: «Острову Врангеля», «Большому Арктическому» природному заповеднику, национальному парку «Русская Арктика», заповедникам «Н е нецкий», «Североземельский» и многим другим. Желаем участникам хакатона проявить все свои таланты в области машинного обучения и поиска качественных решений. Помогать в этом им будут наши отраслевые и технические эксперты, среди которых представители МФТИ и Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук », — подчеркнул Данила Никифоров , директор бюджетного департамента Минприроды России.

В кейсе от компании VK участники разработают ML-модель, которая среди широкой аудитории будет определять пользователей с интересом к благотворительности. Командам будет необходимо изучить последовательность пользовательских состояний, набор вещественных признаков и топ близких ему пользователей с тем же признаковым описанием.

«VK активно развивает образовательные проекты: проводит хакатоны и олимпиады, запускает стажёрские программы, обучающие курсы и просветительские акции. Мы рады принимать участников «Цифрового прорыва» в нашем московском офисе и дать им возможность проявить себя, работая над решением кейсов и задач, связанных с искусственным интеллектом. Мы помогаем тысячам классных ребят показать себя, научиться решать сложные задачи и работать в командах, найти свое применение в ИТ-сфере — а лучших из лучших мы всегда ждем в VK», ― поделился директор по работе с вузами VK Сергей Марданов .

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud Solutions, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».