Москва, 23 сентября 2022, 20:17 — REGNUM В пятницу, 23 сентября, на площадке офиса VK в Москве стартовал шестой окружной хакатон конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Заявки на участие в хакатоне подали 697 человек. Командам предстоит решить три кейса на основе методов искусственного интеллекта. Кейсодержателями хакатона выступают Центральный банк РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, технологическая компания VK.
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», рассказал о ключевых целях организации хакатонов: «Мы проводим такие соревнования для того, чтобы популяризировать направление искусственного интеллекта. На этот хакатон уже зарегистрировались 700 человек, и я уверен, что ещё больше людей будут следить за его проведением. Вторая цель, почему мы делаем все наши проекты, — чтобы у каждого участника была возможность самореализоваться: мы с радостью помогаем нашим конкурсантам расти как социально, так и в карьере. Среди участников хакатона есть те, кто уже давно и глубоко вовлечён в сферу искусственного интеллекта, а есть и те, кто только начинает свой профессиональный путь. Так, в команде «Цикличность действий» принимает участие самый молодой конкурсант хакатона — Тимур Ващенко, которому в августе этого года исполнилось 15 лет. Уже не в первый раз на наши хакатоны приходят команды, состоящие из друзей, коллег, а часто приходят даже семьями. Например, в этом хакатоне участвует команда «Лаборатория», где два брата-близнеца Валерий и Георгий Смирновы будут бороться за главные призы соревнования по искусственному интеллекту. Желаю ребятам удачи. Также в хакатоне принимает участие команда Take Five, где любовь к хакатонам и искусственному интеллекту передается по наследству, — в составе команды есть отец и дочь — Александр и Олеся Богдановы. Здорово, когда родители поощряют и поддерживают интересы детей, а также вдохновляют их на выбор важных и перспективных профессий.
Третья цель — это решение интересных кейсов. Я хочу сказать большое спасибо постановщикам задач: Банку России, Минприроды, VK. Кстати, VK отдельно спасибо за поддержку проектов платформы «Россия — страна возможностей», у нас очень много совместных мероприятий и проектов.
Есть ещё одна четвёртая цель, которая сегодня особенно актуальна. Нам с вами, представителями ИТ-сферы, необходимо продемонстрировать важность вашей работы. Айтишники нужны стране для решения любых задач: их таланты, знания, способности и умения. Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к проведению хакатона: Минэкономразвития России, РАЭК, всех экспертов, партнёров, трекеров и, конечно, вас, дорогие участники. Спасибо, что находите время, силы и возможности, чтобы проявить себя».
По итогам хакатона девять команд-победителей разделят между собой призовой фонд в 1 размере 800 000 рублей. Победителей хакатона определят и наградят 25 сентября.
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, отметил: «Рост интереса к искусственному интеллекту наблюдается уже повсеместно. Так, объём рынка искусственного интеллекта в России в 2021 году составил около 550 миллиардов рублей и относительно 2020 года рынок вырос на 28%. Здорово, что такое большое количество участников собрались здесь, ведь ничто не может заменить атмосферу офлайна, когда есть возможность пообщаться с командами вживую, почувствовать дух здоровой конкуренции и быть с вами на одной волне. Всё это помогает нам формировать и расширять сообщество специалистов по искусственному интеллекту и с каждым шагом всё ближе узнавать его участников и знакомиться с миром ИИ. Помимо расширения профессионального сообщества у проекта есть ещё одна важная цель — это популяризация технологий искусственного интеллекта. Участники решают серьёзные задачи целых регионов и представителей бизнеса, которые требуют уверенных навыков в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта».
В рамках кейса от Центрального банка Российской Федерации командам предстоит разработать модель, которая в режиме квази-реального времени сможет формировать прогноз инфляции в текущем месяце. Такой прогноз будет опираться на открытые микроданные о ценах, собранных посредством веб-скрейпинга с сайтов интернет-магазинов. Использование ежедневной информации об онлайн-ценах позволит более точно и оперативно прогнозировать месячный показатель инфляции.
В задаче от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации участникам хакатона предстоит на основе представленных данных аэрофотосъемки, сформированных датасетов и материалов из открытых источников обучить нейросеть поиску белых медведей, а также сформировать интерфейс загрузки данных и представления результатов распознавания с учетом требования по автономности решения (без использования интернета).
В кейсе от компании VK участники разработают ML-модель, которая среди широкой аудитории будет определять пользователей с интересом к благотворительности. Командам будет необходимо изучить последовательность пользовательских состояний, набор вещественных признаков и топ близких ему пользователей с тем же признаковым описанием.
Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.
На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.
Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.
Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud Solutions, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».