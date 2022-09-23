Москва, 23 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Нападающий московского «Динамо» и национальной сборной России по футболу Арсен Захарян может сменить гражданство. Об этом 23 сентября сообщает журналист Грач Хачатрян.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

По информации источника, 19-летний футболист рассматривает возможность получения гражданство Армении. ФИФА позволит ему сменить сборную.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в девяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые и одну красную карточки.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.