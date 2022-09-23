Новосибирск, 23 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского управления Виталию Зарипову в кратчайшие сроки представить доклад об установлении причастных к демонтажу памятного знака в честь 45-летия Победы, а также роли мэра Новосибирска Анатолия Локтя в сложившейся ситуации и мерах, принятых для полноценной реставрации памятника. Об этом говорится на сайте СКР.

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Напомним, что в Новосибирске 24 августа застройщик демонтировал памятный знак в честь 45-летия Победы возле торгового центра «Роял Парк». Горожане обратились в СКР, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, после прокурорской проверки мэру города Анатолию Локтю было внесено представление, а прамятный знак вернули на место.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске организована проверка информации по факту демонтажа памятника в честь Солдата-освободителя.

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