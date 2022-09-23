Лондон, 23 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий лондонского «Челси» и национальной сборной США по футболу Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Pixabay.com «Челси»

В текущем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в восьми матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными передачами. Суммарно на поле американский нападающий провел 177 минут.

Пулишич выступает за «Челси» с 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. Вторую половину сезона 2018/19 нападающий провел в немецком клубе на правах аренды.